После появления Паулины Андреевой на одной из вечеринок, поползли слухи о ее тайной свадьбе с режиссером Федором Бондарчуком. На пальце артистки появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное.

После появления Паулины Андреевой на однойиз вечеринок, поползли слухи о ее тайной свадьбе с режиссером Федором Бондарчуком.На пальце артистки появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное.Паулина посетила празднование дня рожденияколлеги по цеху Александра Петрова. После мероприятия актер Андрей Бурковский,который также присутствовал на вечеринке, опубликовал в Stories своего Instagramфото Андреевой.Девушка позирует сидя за столиком состаканом в правой руке. "Паулина пьет воду… по-любому (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)", – подписал снимок Бурковский.Между тем, поклонники обратили внимание накольцо, которое красовалось на пальце артистки. Многие отмечали, что украшениеочень похоже на обручальное, возможно, Бондарчук и Андреева решили перейти на новый уровень и узаконить свои отношения.Напомним, о романе Паулины Андреевой иФедора Бондарчука впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре". Стоит отметить, что в СМИ то и дело публикуют информациюо том, что режиссер все еще состоит в браке со Светланой Бондарчук. Ходятслухи, что пара еще не урегулировала некие имущественные споры. Об этомсообщает Vokrug.tv, к слову, снимок, о котором говорилось выше, можнопосмотреть.