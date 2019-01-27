Спрос на антироссийские настроения в Белоруссии за последне время, кажется, возрос. Местные политики стали озвучивать свои претензии и даже угрозы восточному соседу.

Спрос на антироссийские настроения в Белоруссии за последне время, кажется, возрос. Местные политики стали озвучивать свои претензии и даже угрозы восточному соседу.Белорусская общественность продолжает обсуждать возможность вхождения их страны в состав России. И если большинство обычных граждан смотрят на эту перспективу нейтрально или одобрительно, в чем вынуждены признаваться даже самые яростные сторонники независимости, то местные политики особого восторга по поводу подобной перспективы не видят.Так, лидер партии Белорусской христианской демократии Павел Северинец решил и вовсе пригрозить восточному соседу распадом. "Угроза велика. Но день, когда Москва решит силой превратить Беларусь в часть империи, станет началом конца империи. Если Кремль будет осуществлять захват по крымскому или донецкому сценарию – Россия развалится", – цитирует белорусское издание "Наша Нива" политика.Он подчеркнул, что многие события, бывшие ключевыми для Российской империи, Советского союза и России происходили именно на территории Белоруссии. "Первый съезд РСДРП в Минске, царская ставка в Первой мировой войне в Могилеве и Беловежская пуща стали поворотами заложенного в Беларусь геополитического ключа", – уверен Павел Северинец.Он также объединил в одну группу Симеона Полоцкого, Федора Достоевского, Владимира Высоцкого, Валерию Новодворскую, Александра Макаревича и Светлану Алексиевич. Дескать, это те белорусские гении, которые занимались просвещением России. "Уже пятьсот лет Россия хочет поглотить партизанскую Беларусь, а она все поперек горла", – считает лидер партии Белорусской христианской демократии."Мы молимся и делаем что можем, чтобы они сюда не полезли. Но надо быть готовыми защищать независимость – тогда империя треснет по швам", – заключил он.Напомним, в основе идеологии белорусских националистов лежит мнение о том, что их страна является правопреемницей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, которые на протяжении многих веков были естественными соперниками Руси, однако не смогли победить в этом противостоянии и, в конечном итоге, исчезли. Тот факт, что ни язык. ни культура, ни даже вера у этих стран не совпадает с белорусскими, националистов не смущает. Свою идентичность они зачастую выстраивают на противопоставлении с Россией.