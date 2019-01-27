Игрок обороны футбольной сборной Уругвая и римского клуба Лацио Мартин Касерес с самом скором времени может стать игроком туринского Ювентуса. Эито будет третий приход уругвайца в Старую синьору: ранее он играл за Юве в 2009-2010 и 2012-2016 годах.

Игрок обороны футбольной сборной Уругвая и римского клуба "Лацио" Мартин Касерес с самом скором времени может стать игроком туринского "Ювентуса". Эито будет третий приход уругвайца в "Старую синьору": ранее он играл за "Юве" в 2009-2010 и 2012-2016 годах.Список клубов Касереса весьма престижен: испанские "Барселона", "Севилья" и "Вильярреал", английский "Саутгемптон" и теперь – "Лацио", напоминает Football-Italia.Net. Но оборону уже 31 год и ему сложно конкурировать с более молодыми коллегами по амплуа. Тем более неясно, зачем уругваец понадобился "Юве"?Тем не менее, "бьянконери" готовы заплатить почти ничтожную по меркам рынка сумму в 600 тыс. евро, чтобы вернуть игрока, с которым в составе клуб выиграл четыре чемпионата Италии. Касерес очень опытный оборонец, а также является недорогим вариантом, поскольку он не является основным футболистом в "Лацио" и имеет на руках истекающий контракт.