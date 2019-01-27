Неформальное общение детей с правоохранителями способствует формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» организовали и провели турнир по мини-футболу среди учащихся пятых-девятых классов Уршельской средней общеобразовательной школы. Целями мероприятия были не только популяризация активного образа жизни среди молодежи, но и профилактическая работа с подростками, нуждающимися в повышенном внимании со стороны педагогов и правоохранителей.В соревнованиях приняли участие юношеские команды ребят, среди которых были несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел.В результате напряженной, но честной борьбы определились лучшие команды. Все участники наряду с отличным настроением получили грамоты и призы. Кроме того, персональные награды были вручены лучшим игрокам и нападающим турнира.По мнению организаторов, неформальное общение полицейских со школьниками и привлечение интереса к спорту являются одними из лучших инструментов воспитания здоровых привычек и формирования законопослушного поведения подрастающего поколения.