Количество задержанных участников манифестации желтых жилетов в Париже возросло до 22 человек. Ранее сообщалось о задержании 15 человек.

Количество задержанных участников 11-й манифестации "желтых жилетов" в Париже возросло до 22 человек. Об этом сообщает телеканал BFM.Ранее сообщалось о задержании 15 человек. В ходе последней акции протеста (19 января) французская полиция задержала почти 300 человек.Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов расширились. Звучали высказывания против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Манифестации сопровождаются стычками с силами правопорядка, поджогами банков и офисов, грабежом магазинов.