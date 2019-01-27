В кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области, где пострадали 36 человек, произошло два взрыва, а не один, как сообщалось первоначально. Очевидцы говорят, что слышали два хлопка, потом повалил дым, сообщил источник в правоохранительных органах.

В кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области, где пострадали 36 человек, произошло два взрыва, а не один, как сообщалось первоначально. Очевидцы говорят, что слышали два хлопка, потом повалил дым, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Следователи, которые начали проверку по факту ЧП, продолжают опрос присутствовавших на торжестве людей. Источник подтвердил также, что большинство пострадавших отправились в больницу сами.А депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков ("Единая Россия") заявил, что взрыв газа в кафе в Саратовской области произошел в результате "слабой ответственности владельцев заведения". Слова парламентарию цитирует РИА Новости.В результате взрыва в лысогорском кафе "Рандеву" возник большой пожар, ожоги получили 36 человек, 14 пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы. Сейчас состояние шести человек оценивается как тяжелое, их отправили на лечение в Саратов. Но у большей части пострадавших ожоги 2-7 процентов поверхности тела.