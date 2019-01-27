Злоумышленник, работающий курьером, сбыл полученный от заявителя ноутбук, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении портативного компьютера путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 45-летнего москвича о том, что он отдал курьеру ремонтной мастерской принадлежащий ему ноутбук для устранения неполадок, однако ни курьер, ни мастерская на связь не выходят. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Ведерниковом переулке задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник сбыл полученный от заявителя ноутбук, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. В курьерскую службу доставки он был принят с испытательным сроком, в настоящее время уволен.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60