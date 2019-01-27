По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки на придомовой территории

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки на придомовой территории44-летний мужчина и его 6-летний внук скончались в результате пожара в Селивановском районе Владимирской области в деревне Лобаново, сообщает пресс-службе регионального СУ СКР.Следователи совместно с сотрудниками МЧС и полицейскими проводят проверку по факту гибели ребенка и мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки на придомовой территории.Известно, что в доме проживали три человека: мужчина, его супруга и шестилетний внук. Мама ребенка лишена родительских прав, поэтому мальчика воспитывали дедушка с бабушкой. В пятницу они привели его из детского сада, поужинали, а потом взрослые приняли алкоголь, после чего все легли спать. «Через некоторое время женщина почувствовала запах дыма, подумала, что он исходит от печки, не забеспокоилась и просто вместе с внуком переместилась в кухню. Позже она снова проснулась, разбудила внука и вышла на улицу, не убедившись, что ребенок идет за ней. В доме распространялся огонь, и, как пояснила женщина, она побоялась броситься на спасение внука», - поясняют в региональном СУ СКР. 10 спасателей более часа боролись с огнем.