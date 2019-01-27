В кафе поселка Лысые горы в Саратовской области в субботу, 26 января, произошел взрыв. Никто не погиб, но за медицинской помощью обратились 35 человек. Причиной ЧП послужил взрыв газового котла на кухне заведения. В кафе праздновали свадьбу.

В кафе поселка Лысые горы в Саратовской области в субботу, 26 января, произошел взрыв. Никто не погиб, но за медицинской помощью обратились 35 человек.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона, в кафе праздновали свадьбу. Причиной ЧП послужил взрыв газового котла на кухне заведения.По данным пресс-службы МЧС, состояние двух пострадавших тяжелое, травмы средней тяжести получили трое детей, у остальных участников застолья — легкие ранения.