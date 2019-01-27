Максим Галкин расстроен. Поклонники не верят, что кудри, с которыми он иногда появляется на фото и видео, настоящие.

Максим Галкин расстроен. Поклонники неверят, что кудри, с которыми он иногда появляется на фото и видео, настоящие.В личном Instagram юморист опубликовалзапись, на которой он запечатлен в халате. Судя по всему, Максим только встал с кровати.Галкин показал зрителям погоду за окном, апосле немного рассказал о своей прическе. Шоумен отметил, что никогда не делалхимической завивки, растительность на его голове пышная от природы.