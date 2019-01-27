В результате взрыва газового котла в кафе Рандеву в поселке Лысые Горы Саратовской области, по уточненным данным МЧС РФ, пострадали 36 человек. В кафе отмечали юбилей главного инженера ЖКХ по поселку. Ранее сообщалось, что в Рандеву праздновали свадьбу.

В результате взрыва газового котла в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области, по уточненным данным МЧС РФ, пострадали 36 человек.Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос об их доставке в городскую больницу Саратова. Еще восемь пострадавших пока остаются в хирургическом отделении местной больницы — там их продолжают осматривать. 22 человека из числа получивших травмы сами добрались до местной больницы, где их осмотрели медики, после чего отпустили домой, пишет ТАСС.По информации пресс-службы Минздрава региона, среди 14 госпитализированных — двое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. У всех пострадавших зафиксированы ожоги от 2 до 90 процентов поверхности тела.В свою очередь "Интерфакс" передает со ссылкой на осведомленный источник, что взрыв в лысогорском кафе произошел во время торжеств по случаю юбилея главного инженера ЖКХ по поселку. Ранее сообщалось, что в "Рандеву" праздновали свадьбу. О состоянии юбиляра пока ничего не известно.Взрыв в кафе "Рандеву" в Лысых Горах произошел в середине дня в субботу, 26 января. В кафе находились 35 гостей, в том числе трое детей, и пять человек персонала. После взрыва начался пожар, причем огонь быстро охватил около 50 квадратных метров зала для торжеств и 5 квадратных метров подсобного помещения.Следственные органы уже начали проверку по факту происшествия. По версии МЧС, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.