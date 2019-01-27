Ожоги от 2 до 90 процентов поверхности тела получили пострадавшие при взрыве в кафе Рандеву в поселке Лысые горы Саратовской области. Некоторым из пострадавших понадобится пересадка кожи, рассказал врач хирургического отделения Лысогорской районной больницы.

Ожоги от 2 до 90 процентов поверхности тела получили пострадавшие при взрыве в кафе "Рандеву" в поселке Лысые горы Саратовской области. Некоторым из пострадавших понадобится пересадка кожи, рассказал врач хирургического отделения Лысогорской районной больницы.По его словам, медики ожидают прибытия двух реанимобилей для отправки людей в областной ожоговый центр и будут вызывать дополнительные машины. В хирургическое отделение поступили 16 человек, семь из которых — в очень тяжелом состоянии, передает ТАСС.У одного из пострадавших мужчин — ожоги 90 процентов тела, у второго — 70, у третьего — 50 процентов. У пострадавших детей небольшая площадь ожогов — 2-3 процента, но взрослым нужна будет пересадка кожи, добавил врач.Правоохранительные органы по факту взрыва в кафе начали проверку, передает "Интерфакс". Уточняется, что там взорвался газовый баллон, ранее сообщалось о взрыве газового котла. По имеющейся информации, всего в результате взрыва пострадали 35 человек.По словам зампреда правительства области Романа Бусаргина, на месте происшествия работают в том числе шесть бригад "Скорой помощи", решается вопрос о транспортировке шести пострадавших из поселковой больницы в областной центр. Детей среди тех, кто был госпитализирован, нет, уточнил чиновник.По данным МЧС, после взрыва в кафе возник пожар на площади 5 квадратных метров, в настоящее время открытое горение уже ликвидировано. В момент взрыва в кафе, по одним данным, отмечали день рождения, по другим — праздновали свадьбу.Поселок городского типа Лысые Горы находится на берегу реки Медведица в 78 километрах к западу от Саратова и образует Лысогорское муниципальное образование со статусом городского поселения. В поселке проживают около семи тысяч человек.