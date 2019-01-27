В шведском Венерсборге стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом. В стартовой встрече сборная России уступила хозяевам турнира 4:6.

В шведском Венерсборге стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом. В стартовой встрече сборная России уступила хозяевам турнира 4:6.Сборная России, являющаяся чемпионом мира, приехала в Швецию защищать свой титул, завоеванный ход назад в Хабаровске. В первом матче российские хоккеисты уступили своим главным соперникам шведам 4:6 (1:3). В составе нашей сборной три гола на счету Максима Ишкельдина. Еще один мяч забил Алмаз Миргазов.Сборная России выступает в группе со сборными Швеции, Финляндии и Казахстана. Следующий матч россияне проведут 28 января против казахстанской команды.