Соцсети взорвались от заявления алтайской чиновницы Екатерины Четошниковой о завышенных требованиях учителей.

Соцсети взорвались от заявления алтайской чиновницы Екатерины Четошниковой о завышенных требованиях учителей.Четошникова ранее сравнила зарплатные ожидания молодых педагогов с потребностью ездить на "мерседесе".Блогеры припомнили чиновнице ее зарплату. Но некоторые усмотрели в ее словах рациональное зерно, дескать, сразу после института требовать зарплату в 80 тысяч рублей неразумно.Сама Четошникова оправдалась тем, что нынешняя молодежь хочет получать все и сразу. А если получится сделать так, что молодежь все-таки сможет ездить на "мерсах", — значит власть в нашей стране работает эффективно, передает РИА Новости.