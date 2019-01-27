Группа участников манифестации желтых жилетов в нормандском городе Эвре взяла штурмом здание муниципальной полиции.

Группа участников манифестации "желтых жилетов" в нормандском городе Эвре взяла штурмом здание муниципальной полиции. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.Инцидент произошел днем в субботу во время 11-й акций протеста "желтых жилетов". Только через час полиции удалось выдворить протестующих из здания. Также манифестанты подожгли четыре автомобиля, находившиеся на стоянке близ мэрии города.Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов расширились. Звучали высказывания против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.Манифестации сопровождаются стычками с силами правопорядка, поджогами банков и офисов, грабежом магазинов. В ходе последней акции протеста (19 января) французская полиция задержала почти 300 человек.