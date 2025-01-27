Более года назад гражданам были предоставлены квартиры в микрорайоне Оргтруд, однако, по сообщениям, помещения оказались непригодными для проживания.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нарушении прав жильцов, переселённых из аварийного дома в городе Владимире. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.Более года назад гражданам были предоставлены квартиры в микрорайоне Оргтруд, однако, по сообщениям, помещения оказались непригодными для проживания: в подвалах затопление нечистотами, трещины в стенах и потолках, сырость и плесень в квартирах, а также отсутствие отопления в подъездах.В связи с указанными нарушениями в Следственном управлении СК России по Владимирской области инициирована процессуальная проверка. Бастрыкин требует от руководителя СУ СК по региону Артёма Кулакова представить доклад о результатах проверки, взяв дело под контроль центрального аппарата ведомства.Напомним, ранее глава