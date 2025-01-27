Пять жилых домов, спроектированных архитектором Иосифом Ловейко, были восстановлены в рамках московской программы капитального ремонта. Творчество мастера охватывает значительный ..

Пять жилых домов, спроектированных архитектором Иосифом Ловейко, были восстановлены в рамках московской программы капитального ремонта. Творчество мастера охватывает значительный временной промежуток – от его ранних проектов 1930-х годов до участия в разработке генерального плана Москвы и послевоенного строительства. Среди его проектов – величественные жилые здания с элементами ордера, ансамбли набережных, высотки на проспекте Мира и жилые комплексы на городских окраинах. Эти сооружения вошли в историческое наследие столицы. В московском городском хозяйстве рассказали о том, как за два года было проведено восстановление пяти домов архитектора.Дом на Котельнической набережнойОдним из первых московских проектов Иосифа Ловейко стал дом, возведенный для работников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности. Расположен он в глубине жилого массива, рядом с Котельнической набережной (дом 25, корпус 2). Здание переменной этажности, выполненное в стиле советского неоклассицизма, было завершено в 1939 году. Фасад нижнего яруса украшен прямоугольной рустовкой, средняя часть выделена арками, между которыми установлены ионические колонны. Внутри лоджии оборудованы балконами с балясинами. Верхнюю часть фасада завершают полуколонны и карниз с кронштейнами.В 2023 году в рамках капремонта специалисты привели в порядок фасад, подъезды и инженерные коммуникации, при этом основное внимание уделялось сохранению исторической аутентичности здания. Ремонт фасада включал очистку и промывку поверхности, восстановление слоя штукатурки и нанесение противогрибковой защиты. Были отремонтированы балконы, воссозданы архитектурные элементы, такие как балясины, лепнина и плитка на балконных галереях. Обновлен цоколь из керамогранита, входные группы и водостоки. Завершающим этапом стало окрашивание фасада в оригинальный цвет.Дом на Краснопресненской набережнойВ 2023 году был проведен капитальный ремонт дома 2/1 на Краснопресненской набережной. Это 11-этажное здание, построенное в 1954 году, имеет Г-образную форму. Три нижних этажа украшены рустованными стенами, а верхние выделены портиками лоджий с барельефами. Главный фасад оформлен арками с кессонированным потолком. Декор включает межэтажные карнизы и аттики с балюстрадами.В процессе ремонтных работ обновились фасад, крыша, подъезды, подвалы и внутренняя инженерия. Чтобы сохранить исторический облик здания, Фонд капитального ремонта Москвы разработал специальный проект, учитывающий особенности архитектурного оформления.Работа началась с очистки фасада от загрязнений. Далее специалисты восстановили штукатурный слой трех нижних этажей и стен арочных проездов. Кирпичная кладка и декоративные элементы были приведены в порядок, места намокания обработаны современными защитными средствами. Отремонтированы балконы и входные группы, после чего фасады получили новую краску, возвращающую им первоначальный вид.Ансамбль из трех зданий на проспекте МираНа проспекте Мира расположен ансамбль из трех жилых домов (дома 118, 120 и 122), созданный коллективом авторов под руководством Иосифа Ловейко.Капитальный ремонт дома 118 завершился в 2024 году. Девятиэтажное здание, построенное в 1953 году в стиле неоклассицизма, отличается наличием руста на нижних этажах, отделенных от основной части здания карнизом. Первый этаж выделяется высокими сводчатыми окнами. Фасад украшен барельефами и межэтажными поясами, а завершение фасада выполнено в виде многопрофильного карниза и декоративных башенок-пинаклей.Специалисты обновили фасад, подвал и систему водоотвода. Внешние стены очищались и промывались, устранялись местные повреждения. Восстановлены штукатурный слой нижних этажей, лепной декор и другие архитектурные элементы. После окраски фасада верхняя часть здания была покрыта гидрофобизатором.Помимо этого, в подъездах установили современные стеклопакеты, восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входные группы.Завершен и капитальный ремонт фасада дома 120. Здание, построенное в 1955 году в стиле советского неоклассицизма, насчитывает 16 этажей. Симметрия композиции фасада подчеркивается центральной частью, выделенной портиком с пилястрами, капителями и барельефами, тогда как боковые части увенчаны башнями. Нижние этажи украшены рустованным декором, а ограждение крыши выполнено в форме балюстрады с декоративными элементами.Во время ремонта нижние четыре этажа, покрытые рустованной штукатуркой, были покрашены, а верхние, сделанные из керамических блоков, обработаны водоотталкивающим составом.Особое внимание было уделено восстановлению сложного архитектурного декора. Специалисты привели в порядок пинакли, стены арочных галерей и межэтажные пояса. Капители и балюстрады также подверглись ремонту. Помимо этого, были обновлены входные группы и балконы, заменены водосточные трубы и установлены новые оконные блоки в местах общего пользования.Дом 122 был приведен в порядок в 2023 году. Десятиэтажное здание, построенное в 1958 году в стиле советского неоклассицизма, имеет нижнюю часть, выделенную рустом и отделенную от верхних этажей профилированным карнизом, а по всему периметру проходит венчающий карниз.Здесь отремонтировали фасад, крышу и заменили внутренние инженерные сети. Работа началась с расчистки и промывки стен. Были восстановлены швы и устранены дефекты кирпичной кладки. Руст на нижних этажах также подвергся реставрации. Стены здания окрасили в исторический цвет, а верхние этажи из керамического блока обработали защитным составом. Дополнительно привели в порядок балконы, заменили стеклопакеты и входные двери в подъездах, обновили цоколь здания.