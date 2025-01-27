Беременным женщинам назначено пособие в размере 18 749 рублей.

Владимирская область увеличила размер единого пособия на детей до 16 685 рублей. Беременным женщинам назначено пособие в размере 18 749 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения социального фонда.На пересчет пособия семьи не требуют подавать заявления, и выплаты в новом размере будут произведены в феврале 2025 года. В регионе пособие получают свыше 47 тысяч семей на 70 тысяч детей до 17 лет и 750 беременных женщин.Напомним, ранее мы писали, что