Рабочий на автовышке задел электрические провода.

Депутат Собинского муниципального округа Александр Субботин, представляющий фракцию «Единая Россия», признан виновным в уголовном деле и оштрафован на 200 тысяч рублей. Об этом пишет .Субботин, ранее занимавший пост уполномоченного по правам предпринимателей и руководивший региональным отделением «Деловой России», стал фигурантом дела.Во время его работы директором управляющей компании «Спецстройгарант-1» произошел несчастный случай, когда рабочий на автовышке, задел электрические провода. В результате ему ампутировали руки. Субботин выплатил пострадавшему компенсацию в размере 2,1 миллиона рублей. Несмотря на тяжесть преступления, его не осудили к лишению свободы.