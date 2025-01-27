Машинин провел 13 месяцев в миграционной тюрьме Техаса

Евгений Машинин из Коврова Владимирской области был депортирован из США. Мужчина попал в страну через мексиканскую границу и участвовал в несанкционированных митингах против специальной военной операции. Его заявление о предоставлении убежища было отклонено американскими властями.Машинин провел 13 месяцев в миграционной тюрьме Техаса, а перед депортацией его задержали на двое суток за дискредитацию вооруженных сил и хулиганство.В интервью изданию, внесенному в реестр «иностранных агентов», он сообщил о своем намерении покинуть Россию и уехать в Марокко.