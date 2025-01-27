Во Владимире будут судить 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, а также в попытке убийства свидетеля. Преступление произошло 17 февраля 2024 года. В тот день двое приятелей

Во Владимире будут судить 33-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве, а также в попытке убийства свидетеля. Преступление произошло 17 февраля 2024 года. В тот день двое приятелей были на рыбалке. Возвращаясь домой, друг обвиняемого предложил зайти в гости к своему 64-летнему соседу, чтобы выпить вместе. Оба направились в квартиру на улице Пичугина, где потом