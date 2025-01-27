В ряд учреждений Владимира поступили звонки о минировании зданий, рассказали в мэрии. По всем сообщениям уже провели проверку, все в порядке – данные ложные. Владимирцев предупреждают о

В ряд учреждений Владимира поступили звонки о минировании зданий, рассказали в мэрии. По всем сообщениям уже провели проверку, все в порядке – данные ложные. Владимирцев предупреждают о том, что мошенники активизировались. Жителей просят сохранять бдительность и спокойствие. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Народный фронт