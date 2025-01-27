«Каменный дождь» прошел во Владимире. Очевидцы пожаловались на подростков, которые забрались на крышу «дома-утюга» и швырялись оттуда камнями. О пострадавших не сообщается, но это лишь

«Каменный дождь» прошел во Владимире. Очевидцы пожаловались на подростков, которые забрались на крышу «дома-утюга» и швырялись оттуда камнями. О пострадавших не сообщается, но это лишь везение. Фотография, где видны силуэты трех человек, появилась во владимирских группах в соцсетях. Как попали подростки на крышу здания – хороший вопрос. И подростки ли это были – ведь тяжело