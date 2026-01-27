Во Владимирской области подвели итоги работы по административному выдворению иностранцев за пределы РФ. За 2025 год регион покинули 673 иностранных гражданина.
Всех выдворенных суд признал виновными в нарушении ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они не выехали из России по истечении разрешенного срока пребывания и уклонялись от самостоятельного отъезда.
Среди выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Нигерии, Египта, Кубы и Молдовы.
Для всех депортированных въезд в Россию закрыт на пять лет.
