Во Владимирской области подвели итоги работы по административному выдворению иностранцев за пределы РФ. За 2025 год регион покинули 673 иностранных гражданина.Всех выдворенных суд признал виновными в нарушении ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они не выехали из России по истечении разрешенного срока пребывания и уклонялись от самостоятельного отъезда.Среди выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Нигерии, Египта, Кубы и Молдовы.Для всех депортированных въезд в Россию закрыт на пять лет.