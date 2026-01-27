Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу с членами фракции «Единая Россия», в ходе которой обсудил совместную работу по выполнению поручений президента страны и повешению уровня жизни соотечественников.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу с членами фракции «Единая Россия», в ходе которой обсудил совместную работу по выполнению поручений президента страны и повешению уровня жизни соотечественников. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Участники мероприятия подвели итоги 2025 года, рассмотрев ключевые законотворческие инициативы и практические результаты совместной работы. К примеру, выдвинутые фракцией поправки к бюджету позволили дополнительно выделить более 174 млрд рублей на социальную поддержку семей с детьми и участников СВО, ускорение социальной газификации и обновление инфраструктуры научных организаций.По Народной программе партии в разных регионах России появились новые медучреждения, школы, детсады, спортивные и культурные объекты. В населённых пунктах ведутся работы по благоустройству, обновляется дорожная инфраструктура. Всё это повышает качество жизни граждан.Для поддержки участников СВО и членов их семей депутаты приняли целый пакет новых законов, среди которых право на дополнительный отпуск для родственников военнослужащих, бесплатный проезд к местам военно-врачебной экспертизы, сохранение льгот для детей по достижению ими совершеннолетия и другие.В сфере образования и подготовки кадров был увеличен список организаций, имеющих право на целевой приём студентов. Теперь у молодых людей появилось больше шансов поступить на бюджетные места в вузы.Кроме того, первое чтение прошёл законопроект о введении передвижных аптечных пунктов в отдаленные населенные пункты регионов. Документ призван повысить доступность лекарств для всех россиян.«Наша совместная с кабинетом министров работа нацелена на положительные изменения в жизни людей, которые ждут повышения качества жизни. Это реальная доступность всех благ во всех сферах, которые мы вместе продолжаем развивать и приближать к каждому человеку», — подчеркнул Игорь Игошин.