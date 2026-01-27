В Коврове перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Мужчина за месяц зарегистрировал в своей комнате общежития пятерых граждан Узбекистана — и все ради небольшого заработка., в сентябре прошлого года к ковровчанину обратился иностранец. Он предложил заплатить 5 000 рублей за оформление регистрации по месту пребывания. Мужчина согласился, хотя и не собирался фактически предоставлять жильё.После первого клиента с аналогичными просьбами стали обращаться и другие иностранцы. За месяц обвиняемый оформил фиктивную регистрацию еще четырем гражданам Узбекистана.Действия мужчины квалифицировали по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации). Теперь его дело рассмотрит Ковровский городской суд.