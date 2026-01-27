Во Владимирской области устраняют последствия удара непогоды. 27 января в 09:20 в результате сразу в пяти муниципальных образованиях пропало электричество.Без электроснабжения остались населенные пункты Киржачского, Селивановского, Гороховецкого, Меленковского, Судогодского округах.На место выехали аварийные бригады. В ликвидации последствий сотрудники филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжья» (21 человек, 7 единиц техники) и спасатели МЧС (10 человек, 5 единиц техники).Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в пострадавших районах.