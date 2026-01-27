С 26 января по 1 февраля в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в России проходит Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.Избыточный весНеинфекционные заболевания зачастую сопровождают нас на протяжении всей жизни и во многом зависят от нашего образа жизни и наследственности.– Ожирение – распространённая патология, которой во Владимирской области страдает не менее 240 000 человек. И ещё столько же имеют избыточный вес, – рассказывает главный внештатный эндокринолог Владимирской области Наталья Маврычева.По словам специалиста, ожирение тесно связанно с другими хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертония, болезни сердца, бронхиальная астма и даже онкологические заболевания.Важно осознать, что избыточный вес и ожирение – это не только эстетический недостаток или наследственность. Это серьёзная проблема, требующая внимания. Не зря говорят, что большую часть инфарктов и инсультов можно предотвратить и профилактика хронических неинфекционных заболеваний начинается с борьбы с избыточным весом и ожирением.С чего начать?Необязательно сразу бежать в спортзал. Для начала необходимо внедрить физическую активность в повседневную жизнь, полностью или частично отказаться от транспорта, делать гимнастику в течение рабочего дня, как это было принято в советское время.– Питание – ещё один важный аспект. Избавьтесь от вредных привычек, например: не ешьте перед телевизором, заменяйте высококалорийные продукты полезными перекусами, – говорит Наталья Маврычева.Вместо чипсов и газировки она советует выбирать нарезанные овощи. Важно помнить, что питьё – это прежде всего вода. Чай и кофе допустимы, но без сахара. Соки и сладкие напитки – еда, потому что содержат большое количество калорий.Забота о себеПервым шагом к поддержанию здоровья является осознание личной ответственности. Понимание того, что здоровый образ жизни – это не временная мера, а постоянный выбор, позволяет сформировать устойчивые привычки. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек – основа профилактики многих заболеваний.Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Раннее выявление факторов риска и начальных стадий заболеваний позволяет своевременно принять меры и избежать серьёзных последствий. Контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови – важные составляющие заботы о своём здоровье.Личный примерОсобую тревогу вызывает рост числа случаев ожирения и избыточного веса у детей и подростков. Врачи и диетологи единогласны во мнении: ответственность за здоровье юного поколения лежит на плечах родителей, бабушек и дедушек. Именно они своим примером и заботой должны заложить фундамент здорового будущего, прививая правильные привычки в питании и образе жизни с самого раннего детства.