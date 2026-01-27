В Кольчугино дошло до суда дело о вождении в нетрезвом виде — на кону может оказаться дорогостоящий автомобиль обвиняемого. Заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже наказанным за аналогичное нарушение).В декабре прошлого года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии, пришел в гости к приятелю. В ходе встречи оба употребили спиртные напитки.Около полуночи обвиняемый решил отправиться домой на своем автомобиле «Suzuki Grand Vitara JLX». На улице Коллективной в Кольчугино его остановили сотрудники ДПС. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.Сейчас дело передано в Кольчугинский городской суд. В ходе следствия на автомобиль наложен арест — машину поместили на специализированную стоянку. Если суд признает водителя виновным, автомобиль могут конфисковать.