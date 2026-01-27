Днем 26 января на 4 км трассы Сенинские дворики – Ковров – Шуя произошла смертельная авария. 58-летний водитель «ГАЗели» съехал с трассы и врезался в припаркованный грузовик «Volvo» с полуприцепом «Krone». Об этом сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель «ГАЗели» скончался на месте. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из деформированной кабины автомобиля специальным оборудованием.