В Покрове готовится к реализации крупный инвестиционный проект. К 2029 году здесь планируют открыть новый фармацевтический завод. О планах рассказал заместитель гендиректора ООО «Эллара» Валентин Боровиков в ходе визита губернатора Александра Авдеева на предприятие 26 января.Завод ампульные формы лекарственных препаратов. Сейчас спрос на расширение номенклатуры в 1,5 раза превышает производственные возможности компании.Запуск запланирован на 2029 год. Новый завод позволит создать 200 рабочих мест.Кроме того, уже в первом квартале 2026 года «Эллара» намерена запустить цех пептидного (мелкотоннажного) синтеза. Это уникальное для России направление — на сегодняшний день подобных компетенций в стране нет.