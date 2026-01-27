Минувшей ночью, 27 января, во Владимирской области начался сильный снегопад. Накануне МЧС , что со второй половины ночи 27 января, с сохранением до конца суток 29 января, во Владимире и по области ожидается продолжительный сильный снег.На дорогах гололедица и снежные заносы. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15 м/с, местами метель. Согласно прогнозам синоптиков днем в регионе продолжится сильный снег. Температура воздуха днем -10... -5 °С.Из-за обильного снегопада во Владимире сегодня утром, 27 января, наблюдается сложная дорожная обстановка. На данный момент основные автомобильные заторы на проспекте Ленина в сторону центра, на улицах Мира и Лакина. Ерофеевский спуск также встал в пробку.Такая ситуация на дорогах провоцирует небольшие ДТП. Так, в районе Нижней Дубровы уже две автомобильные аварии, а на улице Лакина в сторону Юрьевца зафиксировано три ДТП.