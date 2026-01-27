Сегодня утром жители пяти муниципальных округов остались без света из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в МЧС по Владимирской области. Отключения произошли в населённых пунктах в Киржачском, Селивановском, Гороховецком, Меленковском и Судогодском округах. Пострадавших нет. 29 бригад «Владимирэнерго»: 97 специалистов и 41 единица техники привлечены к устранению последствий