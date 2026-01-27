Во Владимирской области расследуют дело о крупном мошенничестве с социальными выплатами. Подозреваемая — сестра погибшего участника специальной военной операции — незаконно получила 1,25 млн рублей, скрыв наличие законного наследника.Как Александровская городская прокуратура, в декабре 2024 года женщина подала в местный отдел соцзащиты заявление на единовременную региональную выплату. При этом она заведомо указала ложные сведения: написала, что ее брат не был женат и не имел детей.На самом деле у погибшего была дочь, которая по закону имела первоочередное право на получение денег. Несмотря на это, заявление рассмотрели и выплату произвели — в результате средства ушли не тому, кому они предназначались по праву.После прокурорской проверки материалы передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.