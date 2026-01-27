Владимирская природоохранная прокуратура выявила масштабное загрязнение рек в Петушинском районе. Под удар попали река Пекша и ее приток Волкуша: в водоемы попали навозосодержащие стоки.Площадь загрязнения достигла почти 500 тыс. кв. м. Лабораторные анализы проб воды показали, что содержание аммонийного азота превышено до 150 раз, а уровень фосфатов — до 40 раз. Также специалисты зафиксировали превышения по нитритам и другим вредным веществам.Из‑за отравления воды произошла массовая гибель водных биологических ресурсов. Экологический ущерб оценили почти в 50 млн рублей.Сейчас материалы проверки переданы в следственные органы — дать ситуации уголовно‑правовую оценку и возбудить уголовное дело.