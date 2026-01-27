По данным прокуратуры, в августе 2025 года мужчина отправился из Меленок во Владимир.

В Судогодский районный суд поступило уголовное дело о серьезном ДТП с участием двух грузовиков. Обвиняемый — житель Меленковского района, который много лет занимается грузоперевозками., в августе 2025 года мужчина отправился из Меленок во Владимир: он вез зерно на тягаче «МАЗ» с полуприцепом «ТОНАР». На обратном пути, двигаясь по трассе «Владимир – Муром – Арзамас» в Судогодском районе, водитель нарушил правила — превысил скорость.Не справившись с управлением, он допустил занос, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой самосвал «КАМАЗ» с прицепом «НЕФАЗ». За рулем грузовика был житель Мурома.В результате аварии водитель «КАМАЗа» получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и многочисленные переломы.Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Если суд признает водителя «МАЗа» виновным, ему грозит до 2 лет лишения свободы и до 3 лет запрета на управление транспортными средствами.