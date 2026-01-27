Персональная выставка Евгения Хлюнева В погоне за ветром открылась в Нижнем Новгороде.

Хлюнев — выпускник Нижегородского художественного училища и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, член Союза художников Петербурга.Эта выставка — результат моих давних мечтаний. После окончания Нижегородского художественного училища я хотел организовать отчётную выставку, чтобы показать, что успел создать за годы после отъезда в Петербург, — сказал Хлюнев.По его словам, на выставке представлены работы из поездок в Китай и Черногорию, также есть этюды, сделанные на Кавказе и в Сирии.