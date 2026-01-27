В Гусь‑Хрустальном завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. Перед судом предстанет 37‑летний местный житель, которого обвиняют по ч. 2 ст. 228 УК РФ.В ноябре прошлого года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и задержали мужчину. Во время личного досмотра в кармане его куртки нашли полимерный пакетик. Экспертиза подтвердила: внутри — разовая доза мефедрона.Задержанный не стал отрицать вину. Он рассказал, что забрал наркотик из тайника — для личного потребления. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.