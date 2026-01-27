По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, положенных родственникам погибшего участника СВО. В декабре 2024 года в местный отдел соцзащиты обратилась сестра погибшего участника СВО с заявлением о назначении соответствующей единовременной региональной выплаты. При этом женщина знала, что у погибшего осталась дочь, которая имеет первоочередное право на получение указанной меры