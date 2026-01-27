- Не так страшен Билл как его Клинтон.
- Видеть вас - одно удовольствие, а не видеть - другое.
- Потерялся черный дипломат, нашедшего просят сдать его в посольство Нигерии.
- Кто к нам с мечом придёт, тот в орало и получит.
- Ребята, с Моникой Левински надо кончать.
- Вот почему на лошадей ставят, а на людей кладут.
- С 27 марта все анекдоты про вовочку считать политическими.
- Идет качок, бычается.
- Мы с тобой одной крови. Чук и Гек.
- Билл - Гей тсссс...
- Я не уличная, пошли в подьезд.
- И Родина щедро поила меня.
еще анекдот!