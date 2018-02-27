Любителю извращений снова влетело. Но актеру слышать в свой адрес оскорбления привычно.

Любителю извращений снова влетело. Но актеру слышать в свой адрес оскорбления привычно.Алексей Панин не раз рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" актер признался, что у него был однополый. Более того, по словам Панина, гомосексуальный опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто было сексуальное разнообразие, опыт", – пояснил Панин.Эпатажный актер срывает маски и с коллег. Например, он публично заявил, что пятый муж Аллы Пугачевой – гомосексуалист. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", – заявил Панин юмористу Максиму. А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".Панин очень хочет, чтобы в России наконец-то разрешили провести гей-парад. И на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фото того, как весело подобные мероприятия проходят в лояльной Европе. "В нашей стране будет хорошо жить тогда, года люди начнут любить и уважать друг друга. Улыбайтесь и больше ***тесь!" – призвал актер.Перестанем скоро размножаться и вымрем! Я рада, что в России парада никогда не будет!Правда, это фото вызвало шквал возмущений у поклонников актера. "Зоофил!", "Перестанем скоро размножаться и вымрем! Я рада, что в России парада никогда не будет!", "Вали в свою толерантную Европу и пере**** там со всем с чем можно", "Гомосексуализм – это болезнь", "Вы за пропаганду всего, как бы по мягче написать, не традиционного?", – комментируют возмущенные подписчики.