По уточненным данным, в результате страшного ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли 9 человек. Авария произошла на федеральной автодороге М5 на 1546-м километре, близ Улу-Теляка.

По уточненным данным, в результате страшного ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли 9 человек. Авария произошла на федеральной автодороге М5 на 1546-м километре, близ Улу-Теляка.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкортостану, столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.