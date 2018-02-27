Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре скандала. Выступая на партийной конференции, он пообещал 6-летней девочке из военного училища, которая вышла на сцену в форме, что в случае чего, ее похоронят с почестями. Это заявление вызвало возмущение общественности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался в центре скандала. Выступая на партийной конференции, он пообещал 6-летней девочке из военного училища, которая вышла на сцену в форме, что в случае чего, ее похоронят с почестями. Это заявление вызвало возмущение общественности, сообщает Seattle Times.В ходе выступления Эрдоган поцеловал юную курсантку Амине Тирас в обе щеки и торжественно заявил: "Если она погибнет, ее тело укроют флагом".Турецких интернет-пользователей возмутило высказывание Эрдогана."Нельзя говорить ребенку таких слов!", — отметили некоторые пользователи "Твиттера"."Обязанность государства защищать детей, а не позволять им гибнуть", — написали другие.Представители главы государства пока никак не отреагировали на эти претензии.