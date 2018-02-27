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<a href="http://33live.ru/novosti/27-02-2018-foto-novoj-audi-a6-ubezhali-v-set-do-premery.html" target="_blank">Фото новой Audi A6 убежали в Сеть до премьеры</a> - Компания Audi только готовится представить новое поколение бизнес-семейства А6 на автосалоне в Женеве, до которого остались считанные дни. Но всю интрига опять испорчена: официальные фото (впрочем, пока не подтвержденные) новинки уже слили в Сеть до премьеры, которая намечена на 6 марта.