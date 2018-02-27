Аналитики выяснили, что временный отказ от социальных выплат по старости поможет пожилым гражданам в будущем повысить размер пенсии. Ведь благодаря этому человек получит премиальные пенсионные баллы, от количества которых зависит величина выплат.

Аналитики выяснили, что временный отказ от социальных выплат постарости поможет пожилым гражданам в будущем повысить размер пенсии. Ведьблагодаря этому человек получит премиальные пенсионные баллы, от количествакоторых зависит величина выплат.Однако для того, чтобывременный отказ себя оправдал, пенсионеру придется прожить много лет. Иначе этопросто не выгодно.Так, если оформить пенсию на пять лет позжеустановленного срока, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а суммапенсионных баллов – на 45%. Если же человек пойдет в Пенсионный фонд России(ПФР) лишь через десять лет, то выплата возрастет в 2,11 раза, а сумма баллов –в 2,32 раза, сообщаетНапример,некий 60-летний пенсионер имеет 30-летний стаж работы. За свою долгую трудовуюжизнь ему начислили сто пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2018 годусоставляет 81,49 рубля, фиксированная выплата – 4982 рубля 90 копеек в месяц.Таким образом, пенсионер получит пенсию в размере 13131 рубль 90 копеек. Еслиже пенсионер дождется 65-летнего возраста, то сможет получать от государства 18592рубля 79 копейки в месяц (без учета индексаций за истекшие пять лет и пристарой стоимости пенсионного балла).Однако преждечем делать выводы, нужно подсчитать, сколько денег потеряет пенсионер за тепять или десять лет, когда он не будет получать пенсию. Так, если гражданинповременит с уходом на заслуженный отдых всего год, он недополучит отгосударства 157500 рублей в год. При этом надбавка за год простоя составитвсего десять тысяч рублей.На сайте ПФР отмечается,что в 2016 году региональные отделения фонда приняли 18,2 тысяч решений оназначении пенсий позднее срока возникновения права на них, с применениемповышающих коэффициентов. Сколько человек из этого числа хорошо понимали, начто они подписываются, статистика не знает.Напомним, что вдекабре 2017 года на государственном уровне было принято решение о заморозкенакопительной части пенсии как минимум до 2020 года. Мораторий на формированиепенсионных накоплений действует уже четыре года.за месяц до этого заявления главы государства руководитель Центрастратегических разработок Алексей Кудрин напугал россиян, сообщив, что управительства закончились деньги на выплату пенсий. Экс-министр финансовпояснил, что единственный выход из ситуации – повышать пенсионный возраст.В Пенсионном фондепоспешили успокоить взволнованных граждан. Там заверили, что слова Кудрина онехватке денег на выплаты не соответствуют действительности.