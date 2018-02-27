Соперник ЦСКА по Лиге Европы французский Лион может лишиться своего капитана Набиля Фекира. Полузащитник лионцев почувствовал боль в колене и пропустил тренировку.

Соперник ЦСКА по Лиге Европы французский "Лион" может лишиться своего капитана Набиля Фекира. Полузащитник лионцев почувствовал боль в колене и пропустил тренировку.В 2015 году Набиль Фекир перенес тяжелую травму колена, из-за которой он пропустил семь месяцев. Существует угроза рецидива повреждения. Поэтому в ближайшее время капитан "Лиона" отправится на обследование. Если у него снова будет выявлено повреждение колена, то Фекир пропустит не только матчи с ЦСКА, но и остаток сезона, и чемпионат мира.Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ЦСКА и "Лионом" запланирован на 8 марта и пройдет на домашней арене армейцев. Ответная встреча состоится 15 марта во Франции.