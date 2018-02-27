Федерация хоккея России может продлить контракт с главным тренером сборной Олегом Знарком и его помощниками. Действующие договоры рассчитаны до 31 мая 2018 года.

Федерация хоккея России может продлить контракт с главным тренером сборной Олегом Знарком и его помощниками. Действующие договоры рассчитаны до 31 мая 2018 года.В воскресенье российские хоккеисты после 26 летней паузы стали олимпийскими чемпионами. Командой руководил главный тренер Олег Знарок. В тренерский штаб Знарка входят также Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов. Знарок руководит сборной России с 2014 года. За это время наша команда стала чемпионом мира в 2014 году, выиграла серебряные награды чемпионата мира 2015 года и дважды занимала третье место на чемпионатах мира – в 2016 и 2017 годах.Контракт Олега Знарка истекает в конце мая, н Федерация хоккея России готова продлить его. Тем более, что условия контракта предусматривает их продление.