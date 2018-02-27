Встреченный в лесу в Калининградской области кабан предпринял две попытки утащить дрон у его владельца, который мирно беседовал с любопытным животным. В итоге мужчине пришлось спрятать пострадавший аппарат в машине.

Встреченный в лесу в Калининградской области кабан предпринял две попытки утащить дрон у его владельца, который мирно беседовал с любопытным животным. В итоге мужчине пришлось спрятать пострадавший аппарат в машине."Иди сюда, пятачок! Ты не кусаешься, надеюсь? Может, ты людоед? Это квадрокоптер. Только его жрать не надо, ладно?! Он несъедобный, он пластиковый", — так Денис Штейн разъяснял конструктивные особенности стоявшему в паре метров от него кабанчику.Верить на слово животное, очевидно, не привыкло, а потому попробовало винт на зуб, но тут в дело вмешался хозяин устройства."Кабан совершил две попытки похитить квадрокоптер, вторую попытку мне заснять, к сожалению, не удалось, так как пока я отошел на пару метров за хлебной корочкой, кабан схватил дрон и побежал. Впрочем, он тут же его бросил после того, как я бросился за ним в погоню", — рассказал автор ролика.По его словам, он не ожидал такой "нескромности" от поросенка. Дрон остался невредим, однако обильная слюна моментально застыла, и балансировка винта и двигателя оказались нарушены. Отогреть и почистить коптер мужчине удалось только в салоне машины. Тут же он дезинфекции ради "напоил дрон спиртом".