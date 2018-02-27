В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжному спорту. В соревнованиях принимают участие спортсмены, отстраненные МОК от Олимпийских игр в Пхенчхане.

В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжному спорту. В соревнованиях принимают участие спортсмены, отстраненные МОК от Олимпийских игр в Пхенчхане.Представляющие Ханты-Мансийский автономный округ Александр Легков и Сергей Устюгов стали победителями в командном спринте. Два знаменитых спортсмена показали результат 19.17,2, опередив на 0,05 секунды лыжников из Татарстана Егора Казаринова и Артема Николаева. Третье место у Андрея Мельниченко и Андрея Феллера из Краснодарского края, уступивших победителям 0,06 секунды.У женщин в командном спринте победили представительницы Тюменской области Евгения Ощепкова и Татьяна Алешина. На втором месте Жанна Муравьева, Диляра Сабирзянова (Татарстан). Бронзовые награды у лыжниц из Республики Коми Ольги Рочевой и Анастасии Власовой.