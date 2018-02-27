Зима в Москве третий день подряд бьет рекорды мороза. Минувшей ночью в российской столице было до минус 23,5 градуса. Минимум был зафиксирован в Тушине, а ночью на ВДНХ воздух остыл до минус 21,7 градуса.

Зима в Москве третий день подряд бьет рекорды мороза. Минувшей ночью в российской столице было до минус 23,5 градуса. Минимум был зафиксирован в Тушине, а ночью на ВДНХ воздух остыл до минус 21,7 градуса.27 февраля стал самым холодным днем нынешней зимы, сообщает Гидрометцентра России. 25 и 26 февраля в Москве были установлены температурные минимумы – минус 18,8 и 19,8 градусов соответственно.Абсолютный температурный рекорд для 27 февраля был зафиксирован 122 года назад – в 1896 году в этот день было минус 25,8 градуса. В подмосковном Клину зафиксировано минус 30,3 градуса.С 22 февраля в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности. Это значит, что есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.Холода не уйдут из Москвы до начала календарной весны, предупреждает глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Первые числа марта будут заметно холоднее (до 7-10 градусов), чем климатическая норма. Антициклон на европейской территорией России будет усиливаться. Максимальные холода придутся на последний день зимы. Давление будет расти, а температура падать.