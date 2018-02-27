Злоумышленники предлагали посетителям сайта приобрести товар и предоставляли им номер расчетного счета для перевода денежных средств. Завладев деньгами, они не выполняли обязательства...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО выявили дополнительные эпизоды противоправной деятельности с участием ранее задержанного мужчины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, полицейские задержали генерального директора одной из региональных фирм по подозрению в мошенничестве.Установлено, что 33-летний житель Челябинской области совместно с соучастниками создал в сети Интернет двойник сайта фирмы по продаже стройматериалов. С помощью данного ресурса злоумышленники предлагали посетителям сайта приобрести товар и предоставляли им номер расчетного счета для перевода денежных средств. Завладев деньгами, они распоряжались ими по своему усмотрению, а обязательства не выполняли.В настоящее время сотрудники ОЭБиПК УВД по САО установили причастность задержанного еще к 9 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Материальный ущерб составил более 2 миллионов 600 тысяч рублей.Следственным управлением УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские УВД по Северному округу проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29